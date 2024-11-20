«МК»: игла застряла во рту у пациента стоматологии в подмосковных Люберцах

Кусок иглы застрял в десне пациента одной из частных стоматологических клиник в Люберцах Московской области. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

33-летний мужчина обратился в частную стоматологическую клинику. Ему должны были вырвать второй малый коренной зуб на левой нижней десне.

Во время операции доктор должна была сделать анестезию нижней челюсти. Она начала вводить иглу, но та уперлась в кость десны и выгнулась на 30 градусов.

Врач достала ее и ввела заново. Однако игла сломалась и застряла в тканях десны. Пострадавший отправился в Жуковскую больницу. Он собирается обратиться к правоохранителям.