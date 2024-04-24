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«МК»: четыре человека пострадали при взрыве в Лотошине

Взрыв произошел в городском округе Лотошино, пострадали четыре человека. Сейчас сотрудники полиции выясняют, что именно взорвалось, сообщает «Московский комсомолец» .

Инцидент случился в районе полуночи 23 апреля за зданием одной из школ.

Травмы получили молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Трое пострадавших доставлены в больницу. В основном у них диагностировали переломы и оскольчатые ранения.

Молодой человек с травмой головы смог самостоятельно дойти до дома, но оттуда он вызвал скорую помощь.