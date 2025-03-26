МК: 14-летний подросток покончил с собой в квартире в Москве

Четырнадцатилетний подросток покончил с собой в квартире в Москве. После развода родителей мальчик жил с бабушкой и дедушкой, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Тело обнаружили в среду утром в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте.

После развода родители не уделяли мальчику должного внимания. Молодой человек был очень замкнутым и редко появлялся на людях, предпочитая проводить время в одиночестве за компьютером.

Это негативно отразилось на учебе, которую подросток совсем забросил. Предположительно, это и могло стать причиной страшного поступка.

Ранее труп 17-летнего парня обнаружили в Битцевском лесопарке в Москве. По всем признакам несовершеннолетний совершил суицид.