«Мясновского маньяка», жертвами которого стали три женщины, задержали в Москве

55-летнего Геннадия прозвали Мясновским в честь района Тулы. В 2006 году в этом районе мужчина предложил интим 58-летней женщине, а когда она отказалась, 30 раз ударил ножом, отрезал голову и спрятал в куче мусора.

Второй жертвой маньяка стала 20-летняя девушка, которую он изнасиловал.

Мужчина был пойман, находился в тюрьме 12 лет. После того, как он вышел на свободу, вернулся в Тулу и стал жить с бывшей супругой. Она и стала последней жертвой маньяка, над которой тот совершил насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время женщина находится в больнице. Мужчина задержан в Москве, вскоре вынесут решение по его делу.