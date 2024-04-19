«Мясновского маньяка», жертвами которого стали три женщины, задержали в Москве
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В Москве задержали 55-летнего «мясновского маньяка», который убил нескольких женщин в Туле, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
55-летнего Геннадия прозвали Мясновским в честь района Тулы. В 2006 году в этом районе мужчина предложил интим 58-летней женщине, а когда она отказалась, 30 раз ударил ножом, отрезал голову и спрятал в куче мусора.
Второй жертвой маньяка стала 20-летняя девушка, которую он изнасиловал.
Мужчина был пойман, находился в тюрьме 12 лет. После того, как он вышел на свободу, вернулся в Тулу и стал жить с бывшей супругой. Она и стала последней жертвой маньяка, над которой тот совершил насильственные действия сексуального характера.
В настоящее время женщина находится в больнице. Мужчина задержан в Москве, вскоре вынесут решение по его делу.