Мировой рекордсмен погиб под Рязанью из-за неисправного парашюта

Известный парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко погиб во время прыжка с высоты 6 тысяч метров на аэродроме Крутицы в Рязанской области. Предварительная причина трагедии — неисправный основной парашют, сообщает SHOT .

Трагедия случилась во время прыжка большой формацией с двух самолетов. По словам очевидцев, у 57-летнего Сергиенко возникли проблемы с основным парашютом: купол вел себя нестабильно, а примерно в шести метрах от земли резко клюнул вперед.

Спортсмен получил тяжелые травмы. Его забрала скорая, но спасти мужчину не удалось.

Сергиенко занимался парашютным спортом с молодости. За его плечами — несколько тысяч прыжков. Он участвовал в ночном парашютном рекорде России, входил в команду, установившую мировой рекорд, и был участником формации «Сережи», которую собирают только из парашютистов с этим именем.

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