Мирошник: Украина совершила теракт в Старобельске при поддержке Запада

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Украина совершила теракт в Старобельске при поддержке западных стран. Для удара использовались оружие и разведданные, предоставленные партнерами Киева, сообщает RT .

Родион Мирошник отметил, что удар по учебному корпусу и общежитию колледжа был нанесен с применением вооружения, закупленного на средства Евросоюза.

«В любом случае использовались разведывательные данные, которые были предоставлены явно западными партнерами Украины», — сказал дипломат.

В МЧС заявили, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о четырех жертвах в результате атаки.

