сегодня в 17:34

Мирошник обвинил Украину в ударе по гражданским в Старобельске

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Украина отвечает на неудачи на фронте террористическими атаками по гражданским объектам. По его словам, целью было повлиять на настроения внутри России, сообщает RT .

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев использует террористические методы на фоне поражений на поле боя.

«Они стремятся атаковать гражданское население беззащитное, не имеющее отношения к проведению военных действий», — подчеркнул дипломат.

По его словам, преднамеренный удар был нанесен рядом с учебным заведением, где не было военных целей. Мирошник добавил, что таким образом Киев пытался повлиять на общественные настроения внутри России.

Ранее дипломат сообщил RT, что теракт в Старобельске Украина совершила при поддержке Запада.

В МЧС сообщили, что из-под завалов извлечено тело погибшего. Омбудсмен Яна Лантратова заявила о четырех погибших.

