Мирошник назвал сообщения о пыточной под Киевом глумлением над правами человека

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал ситуацию с пыточной под Киевом примером бандитских практик и глумления над правами человека, сообщает RT .

Накануне сообщалось, что вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале под Киевом. По этим сообщениям, в нелегальной тюрьме также обнаружили 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.

«„Азов“*, как и Нацгвардия, демонстрируют, что на Украине они вне закона и вне международных правовых норм и могут по своему усмотрению распоряжаться даже жизнью человека. В какую сторону в этом случае смотрят международные правозащитные организации, мне сказать сложно», — отметил Мирошник в беседе с RT.

По мнению дипломата, международные правозащитные организации, вероятнее всего, следуют информационному табу: восхваляют Украину и ее власти либо игнорируют негативные сообщения оттуда.

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* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.