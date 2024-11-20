Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке ВСУ

«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за повреждения линии электропередачи временно без света остаются жители трех улиц.

Ранее Минобороны сообщило о 42 сбитых беспилотниках ВСУ.