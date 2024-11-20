Мирный житель ранен в Белгородской области при атаке ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Шебекино Белгородской области
Мирный житель пострадал при обстреле Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Из-за повреждения линии электропередачи временно без света остаются жители трех улиц.
Ранее Минобороны сообщило о 42 сбитых беспилотниках ВСУ.