ПВО сбила 42 украинских беспилотника над территорией России

Система ПВО сбила 42 украинских беспилотника над шестью регионами России вечером во вторник, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Над территорией Брянской области уничтожено 32 БпЛА, пять БпЛА уничтожены над территорией Смоленской области, два — над территорией Московской области и по одному БпЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали дронами завод по производству майонеза в Воронежской области.

Предприятие загорелось, пожар ликвидировали. Пострадавших нет.