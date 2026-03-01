сегодня в 08:10

Мирная жительница погибла после атаки ВСУ в Брянской области

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали едущий по дороге гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области, в результате нападения погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Власти окажут семье всю необходимую материальную помощь.

По словам главы области, на месте трагедии работают оперативные и экстренные службы.

Как уточнил Богомаз, прошлой ночью в Брянской области силами ПВО Минобороны были перехвачены восемь украинских БПЛА самолетного типа. В результате инцидентов никто не погиб, разрушений нет.

