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Минздрав сообщил о состоянии раненых при атаке на автобус Москва — Симферополь

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 10 человек, пострадавших при атаке беспилотника на автобус Москва — Симферополь, находятся в состоянии средней тяжести. Среди них есть ребенок, передает «Сайт MK.Ru» .

В больницы госпитализированы 10 пострадавших, в том числе ребенок. По словам Кузнецова, у них диагностирована баротравма, состояние оценивается как средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

«10 пострадавших, среди них ребенок», — сказал он представителям СМИ.

Кузнецов добавил, что для ребенка организуют телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Утром 3 июня в результате удара беспилотника погибли семь человек, еще 11 получили ранения.

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