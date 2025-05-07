Минувшей ночью над Рузским округом сбили еще несколько вражеских беспилотников

Минувшей ночью над территорией Рузского муниципального округа силами противовоздушной обороны сбито несколько беспилотных летательных аппаратов. В деревне Белобородово предположительно обнаружены обломки ракеты, упавшие на территории жилого дома. Место падения обследовано. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также не зафиксировано повреждений и разрушений в других населенных пунктах округа. Обломки других БПЛА, по предварительной информации, падали в лесные массивы вдали от населенных пунктов.

«На текущий момент атак больше не наблюдается. Специализированные службы продолжают поиски других возможных мест падения обломков БПЛА», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Напоминаем, что если вы увидели в небе летательный аппарат, незамедлительно сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не снимайте на фото или видео работу систем ПВО и не подходите к обломкам БПЛА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.