Минтранс: в пожаре с рейсовым автобусом в Серпухове никто не пострадал

Автобус, сгоревший в Серпухове посреди дороги, эвакуируют в парк. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рейсовый автобус №51 двигался по маршруту, когда внутри произошло задымление, а потом начался пожар. Водитель действовал по должностной инструкции — воспользовался огнетушителем.

О нахождении людей в автобусе во время инцидента не сообщалось. Никто не пострадал. Чтобы выяснить причины возгорания, специалисты проведут экспертизу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.