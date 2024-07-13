Минск оставит дежурные части на границе с Украиной

сегодня в 22:21

Белорусские пограничники сохранят усиленный режим службы на границе с Украиной после отвода основных частей, сообщил министр обороны Виктор Хренин.

По словам министра, которого цитирует агентство БЕЛТА на южных рубежах страны останутся дежурные силы и подразделения контроля.

«По данным главы комитета, в последние дни каких-то новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним не наблюдается» — цитирует агентство председателя пограничного комитета республики Константина Молостов.

Силы специальных операций Белоруссии были выведены из приграничной зоны в места постоянного расположения после заявления президента республики Александра Лукашенко.