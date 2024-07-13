Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

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Лукашенко: Киев отвел войска от границы с Белоруссией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что после значительной эскалации обстановки напряженность на границе с Украиной ликвидирована, сообщает БЕЛТА .

В субботу белорусский лидер провел совещание по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

Он подчеркнул, что Минск был вынужден реагировать на переброску украинских сил к границе с Белоруссией. После определенной работы Киев вывел вооруженные силы и дополнительные войска из зоны белорусско-украинской границы.

После ликвидации напряженности и отвода войск с украинской стороны Лукашенко поручил отвести войка на южных рубежах в места постоянной дислокации.

«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», — заключил глава государства.