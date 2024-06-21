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Минобороны: в Сирии 3 беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС РФ

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в воздушном пространстве Сирии с российским Су-35 ВКС опасно сблизились 3 беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper, сообщает ТАСС .

Избежать столкновения истребителя с беспилотниками удалось благодаря профессионализму российского летчика.

Пилот вовремя заметил опасность и выполнил ряд профессиональных действий, которые позволили ему уклониться от столкновения и уйти в безопасную зону.

Причины, почему беспилотники так близко приблизились к российскому Су-35, уточняются.