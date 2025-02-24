Минобороны РФ подало 6 исков против разработчика снарядов НИМИ им. В. В. Бахирева

Суд Москвы принял иски от Минобороны против НИМИ им. В. В. Бахирева
Происшествия

Министерство обороны России подало против НИМИ имени В. В. Бахирева 6 исков в Арбитражный суд Москвы, сведения об основаниях требований пока отсутствуют, сообщает«Царьград».

Суд зарегистрировал иски 21 февраля, но их пока не начинали рассматривать.

В октябре с научно-исследовательского института взыскали более 6 миллионов рублей за неустойку по госконтракту 2017 года, связанному с выполнением опытно-конструкторских работ по модернизации танковых выстрелов калибра 115 мм.

НИМИ имени Бахирева занимается разработкой боеприпасов для морских, танковых и полевых артиллерийских систем.

В середине февраля Совет Федерации принял решение об индексации выплат военным пенсионерам. Для этого планируется выделить более 56 миллиардов рублей из федерального бюджета. Доплаты за январь и февраль по повышенным пенсиям бывшим военнослужащим и членам их семей будут перечислены одновременно с выплатой за март.