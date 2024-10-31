Минобороны: ПВО за сутки сбили 39 БПЛА над территорией России

ПВО за сутки сбила 39 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

ПВО перехвачено и уничтожено 7 БПЛА над Ростовской областью, 5 — над Курской, 4 — над Смоленской, по 3 — над Орловской и Брянской областями и 1 — над территорией Белгородской области, сказано в сообщении оборонного ведомства.

За день над Белгородской областью уничтожены 11 БПЛА, над Курской — 2, над Воронежской — 1, и по 1 над акваториями Азовского и Черного морей.

Уточняется, что уничтоженные беспилотные аппараты были самолетного типа.