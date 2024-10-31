Минобороны: ПВО за сутки сбили 39 БПЛА над территорией России
ПВО за сутки сбила 39 беспилотников самолетного типа над регионами России
ПВО за сутки сбила 39 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.
ПВО перехвачено и уничтожено 7 БПЛА над Ростовской областью, 5 — над Курской, 4 — над Смоленской, по 3 — над Орловской и Брянской областями и 1 — над территорией Белгородской области, сказано в сообщении оборонного ведомства.
За день над Белгородской областью уничтожены 11 БПЛА, над Курской — 2, над Воронежской — 1, и по 1 над акваториями Азовского и Черного морей.
Уточняется, что уничтоженные беспилотные аппараты были самолетного типа.