Минобороны РФ: беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

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Часть сбитого беспилотника ВСУ упала во двор жилого дома в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в понедельник около 12:00 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Как в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала в Яковлевском городском округе. На подлете к городу российские военнослужащие сбили БПЛА ВСУ.

Глава региона добавил, что один из разгонных блоков упал во дворе жилого дома, однако пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.