Казарма вспыхнула в столице Урала: пострадали солдаты

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Двое военных пострадали в результате пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 200 военнослужащих эвакуировали из казармы из-за пожара. В результате случившегося пострадали двое солдат, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Огонь вспыхнул утром в пятницу, 3 мая, в воинской части на проспекте Космонавтов. Представители ЦВО уже озвучили предварительную причину пожара — неисправная электропроводка.

Пламя удалось оперативно потушить. Двое военных, пострадавших при пожаре, получили нетяжелые травмы. В штабе военного округа добавили, что раненым бойцам оказали необходимую медицинскую помощь.

Прочие обстоятельства пожара в екатеринбургской казарме выясняются.