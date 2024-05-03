Врач объяснила, как стать долгожителем

Врач-гериатр Ирина Сухомлинова заявила, что долгожителем можно стать за счет активного образа жизни. По ее словам, людям преклонного возраста нужно уделять внимание как физической, так и социальной активности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Специалист отметила, что речь идет не об интенсивных тренировках, а о домашних занятиях, умеренной зарядке и прогулках. При этом пенсионерам необходимо соблюдать полноценное питание и контролировать выявленные заболевания, указала Сухомлинова.

Также эксперт посоветовала пожилым пациентам не стремиться достигать спортивных рекордов. Она обратила внимание, что физическая нагрузка должна быть умеренной и дозированной.

«Из известных мне видов хорошо себя зарекомендовала скандинавская ходьба, лыжный спорт (но без экстрима), плавание (не дайвинг), набирает популярность ролибол, нельзя забывать и о шахматах, настольном теннисе», — поделилась Сухомлинова.

Врач-гериатр добавила, что люди старше 60 лет могут приходить на спортивные занятия в клубы ветеранов во всех федерациях, которые сейчас переживают активное развитие.