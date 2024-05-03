Испанские ракеты для систем Patriot доставили в Польшу для отправки ВСУ

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NYT: ракеты для Patriot прибыли в Польшу из Испании, скоро их доставят ВСУ

Партия ракет для американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданных Испанией для Украины, уже прибыла в Польшу. В ближайшее время они будут переданы ВСУ, сообщает РИА Новости .

«Новая поставка ракет-перехватчиков для Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Вскоре они будут на украинском фронте», — пишет американская газета The New York Times.

По данным испанской газеты El Pais, страны НАТО и Евросоюза вынудили Мадрид передать ракеты Patriot киевским властям. В Минобороны Испании подтвердили отправку американских ракет на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об очередных поставках американских ракет Украине. По словам официального представителя Кремля, Запад тестирует Россию «на слабо».