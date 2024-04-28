В Кремле заявили, что Запад тестирует Россию «на слабо»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об очередных поставках американских ракет киевским властям. По его словам, Запад тестирует Россию «на слабо».

Интервью с Песковым в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. Нам очень важно эту динамику поддержать, не останавливаться и идти по пути выполнения (целей СВО - ред.)», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что коллективный Запад, поставляя киевскому режиму очередные ракеты, тестирует Россию «на слабо».

Ранее советник губернатора ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американские дальнобойные ракеты ATACMS уже поступили в распоряжение ВСУ.

24 апреля стало известно, что Соединенные Штаты втайне поставили Украине ракеты баллистические ATACMS в рамках мартовского пакета военной помощи. Позднее в Пентагоне подтвердили передачу ракет Киеву.