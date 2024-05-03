Крымчан напугала «черная дыра» в Симферополе

сегодня в 21:09

«Черная дыра» появилась посреди дороги в Симферополе

Дыра появилась на Евпаторийском шоссе в Симферополе. По словам крымского министра транспорта Николая Лукашенко, на трассе провалился асфальт из-за размытия земляного полотна под основанием дороги, сообщает «Крым 24» .

Восстановительные работы на участке начались уже в пятницу, 3 мая. На месте провала асфальта работают сотрудники полиции и дорожных служб.

Республиканский министр Лукашенко уточнил, что инцидент произошел в окрестностях поселка Грэсовский по направлению к Комсомольскому. Информации о пострадавших не поступало.

На участке Евпаторийского шоссе, где случился провал дорожного покрытия, временно ограничили автомобильное движение. Объезд места производится по разворотному полукольцу.