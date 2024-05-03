Белоруска Соболенко сыграет с первой ракеткой мира в финале WTA-1000 в Мадриде

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Соболенко сыграет против первой ракетки мира Свентек в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в ½ финала турнира WTA-1000 в столице Испании. В финале белоруска сразится с первой ракеткой мира Игой Свентек, сообщает «Царьград ».

Накануне Соболенко победила Рыбакину, которая является четвертой ракеткой мира, со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (5). Финал WTA-1000 пройдет 4 мая в Мадриде — в нем белорусская спортсменка сыграет против полячки Свентек.

«Определенно это будет великая битва. Мы всегда боремся изо всех сил», — высказалась Соболенко о грядущем финале.

Ранее Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Вероника Кудерметова.