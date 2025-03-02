Минимум три человека пострадали при стрельбе в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

В результате инцидента, произошедшего у входа в торговый центр в Мытищах, число пострадавших составляет минимум три человека. Среди них — два охранника и сам стрелок. Об этом сообщает SHOT .

Конфликт начался, когда охрана ТЦ «Красный кит» не пропустила мужчину в чёрной куртке. В ответ на это он достал пистолет, что привело к началу драки.

Трое охранников попытались разоружить стрелка, однако в ходе столкновения они получили ранения — мужчина открыл по ним огонь из травмата.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.