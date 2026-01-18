сегодня в 20:05

Минимум 16 человек погибли от лесных пожаров в Чили

Не менее 16 человек стали жертвами лесных пожаров, охвативших центральную часть Чили. Об этом сообщил министр гражданской безопасности Чили Луис Кордеро, пишет РИА Новости со ссылкой на Tercera.

По данным на 18 января, количество жертв от лесных пожаров в Чили выросло до 16 человек. Точная информация устанавливается компетентными специалистами.

Национальная служба по предотвращению катастроф (SENAPRED) проинформировала в социальной сети X о предстоящем визите президента Чили Габриэля Борича в пострадавшие районы.

Ранее Борич объявил в Ньюбле и Био-Био «режим катастрофы» из-за сложной ситуации с пожарами.

