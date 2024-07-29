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Минэнерго Подмосковья: утечку горячей воды в Химках устранят в течение дня

Утечку горячей воды рядом с Ленинским проспектом в Химках планируется устранить в течение понедельника, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Из-за утечки на теплосети Д-1000 снижены параметры горячего водоснабжения в 115 многоквартирных домах города. На месте работают бригады.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что в Химках рядом с жилым комплексом «Лесной уголок» прорвалась труба. Местные жители поделились, что территорию у Ленинского проспекта заливало кипятком, от места прорыва поднимался пар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.