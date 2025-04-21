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Открытое горение ликвидировали на полигоне «Тимохово» в Подмосковье

Вечером 21 апреля на полигоне «Тимохово» произошло локальное возгорание откоса. По информации главного инженера полигона, собственными силами и с помощью сотрудников МЧС РФ открытое горение локализовано, сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области (Минчистоты).

В тушении локального пожара задействовали 20 человек, три цистерны, четыре экскаватора, четыре бульдозера, 10 самосвалов «КамАЗ» и три автоцистерны ПСЧ-38.

«Произошло локальное возгорание откосов тела полигона ТКО Тимохово. Силами АО „Полигон Тимохово“ с привлечением 1 единицы специальной техники МЧС проводятся работы по тушению локального возгорания», — сообщили в пресс-службе министерства.

На момент публикации заметки открытое горение было ликвидировано, а пожар локализован. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.