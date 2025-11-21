Мимолетное счастье: кузбасский таксист обнаружил у себя в машине 500 тыс руб

Таксист оказался в затруднительном положении из-за обнаружения у себя в машине крупной суммы денег — 500 тысяч рублей, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Пожилую женщину обманул телефонный мошенник, представившись сотрудником полиции и заявив, что ее дочь сбила человека. Злоумышленник убедил пенсионерку в необходимости срочной передачи 2 миллионов рублей, чтобы избежать тюрьмы. Встревоженная женщина передала имеющиеся у нее накопления — полмиллиона рублей, завернув их в халат и поместив в пакет с вещами. Эту сумку ее супруг передал водителю такси, который должен был отвезти ее «в больницу».

Однако таксист, получив пакет, направился не в медицинское учреждение, а решил проверить его содержимое. Обнаружив значительную сумму наличных, мужчина посчитал, что судьба подарила ему неожиданный выигрыш. Однако его радость длилась недолго — сотрудники полиции оперативно установили личность таксиста и нагрянули к нему с обыском.

Примечательно, что все похищенные средства удалось вернуть законной владелице. В настоящее время таксист делится опытом с коллегами, предостерегая их от присвоения чужого имущества, а пенсионерка выражает глубокую благодарность сотрудникам правоохранительных органов за их оперативную работу. Параллельно ведется активный розыск мошенников, разработавших данную преступную схему.

