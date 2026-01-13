Милонов призвал тщательно расследовать произошедшее в роддоме Новокузнецка

сегодня в 14:26

Милонов о трагедии в роддоме Новокузнецка: надо провести строгое расследование

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости тщательного изучения обстоятельств гибели младенцев в родильном доме № 1 города Новокузнецка, сообщает RT .

«Безусловно, необходимо провести строгое расследование, чтобы выяснить причину смерти новорожденных. Если причиной окажется халатность, наказание за это должно быть соразмерным и суровым», — подчеркнул парламентарий.

Он также выразил мнение о важности оказания психологической и духовной поддержки родителям, особенно роженицам, для переживания этой страшной утраты.

«Мне тяжело представить, каково сейчас родителям, потерявшим своих долгожданных младенцев. Для многих это станет тяжелейшей жизненной утратой», — добавил Милонов.

Ранее Следственный комитет в связи со случаями смерти младенцев в новокузнецком роддоме возбудил уголовное дело.

