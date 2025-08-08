Микроавтобус с людьми скатился по склону в озеро Байкал в Иркутской области

В Иркутской области микроавтобус с людьми скатился по склону в озеро Байкал. Пассажиры получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в пятницу в Ольхонском районе. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус катится по склону в Байкал. При этом за ним бежит человек. Микроавтобус остановился, заехав в озеро.

В момент инцидента в салоне транспортного средства находились люди, которые получили различные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и полицейские, которые выясняются все обстоятельства произошедшего.