Метановый взрыв произошел на предприятие Якутии

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Взрыв на угольной фабрике в Нерюнгри: четверо пострадавших

На обогатительной фабрике «Нерюнгринская» в Якутии произошел мощный взрыв метана, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

ЧП случилось около 8 утра по местному времени на складе готовой продукции, где в этот момент находились четыре сотрудника предприятия. Все они получили тяжелые ожоги и были экстренно госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Спасательные службы не исключают возможности обнаружения погибших при более тщательном осмотре разрушенного помещения.

Крупнейшее угольное предприятие региона, обеспечивающее работой около 1000 человек, полностью остановило работу. На место происшествия немедленно прибыли бригады МЧС, медиков и спецтехника.

Предварительная версия причин трагедии — внезапный выброс метана или нарушение техники безопасности при работе со взрывоопасными веществами