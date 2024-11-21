Место столкновения поезда и асфальтоукладчика в Москве сняли на видео
Появились кадры с места столкновения поезда и асфальтоукладчика в Москве
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На Московской железной дороге столкнулись поезд и асфальтоукладчик, водитель которого выехал на ЖД перед едущим составом. Кадры с места происшествия публикует пресс-служба МЖД.
Авария произошла на фрязевской ветке Ярославского направления. Движение поездов по обоим путям полностью восстановили в 08:29.
При ДТП случился сход головного вагона одной колесной парой. После аварии вагон поставили на рельсы и отбуксировали. На время приостановки движения поезда дальнего следования приезжали на Восточный вокзал, также ходили компенсационные автобусы.
Для ликвидации последствий случившегося сформировали оперативный штаб. Им руководит начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.