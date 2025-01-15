Местные жители сняли на видео зарево над горящим НПЗ в Волгоградской области

Жители Волгоградской области сняли в Красноармейском районе зарево от пожара, который, предположительно, произошел в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает Telegram-канал «Волгоград» .

На опубликованных кадрах видно, что огненные клубы поднимаются высоко над землей на горизонте видимости автора видеоролика. За кадром мужчина предполагает, что пожар произошел в районе нефтеперерабатывающего завода.

В Сети также распространилась версия, что якобы на завод что-то упало и после этого началось возгорание. Эти сообщения уже опровергли.

По данным V1.RU, пожар возник из-за нештатной ситуации на предприятии, которая не имеет никакого отношения к внешнему воздействию на объект. Точная причина возникновения уже потушенного пожара, в котором никто не пострадал, устанавливается.