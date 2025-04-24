Мешал жить: в Подмосковье задержаны родители, жестоко убившие сына 5 лет назад

В Московской области задержали родителей, которые пять лет назад жестоко убили своего годовалого сына, так как мальчик мешал им жить, сообщает SHOT .

Убийство произошло в Крымске Краснодарского края летом 2020 года. Тогда 23-летняя женщина и ее 29-летний сожитель задушили ребенка, а тело мальчика вывезли в лес в и закопали. Скорее всего, малыша убили в его первый день рождения. Также родители скрывали рождение ребенка от близких, не регистрировали его, не водили на осмотр к педиатру.

После убийства ребенка пара постаралась замести все следы. Женщина даже числилась пропавшей в течение года, ее разыскивали добровольцы.

Но следователи смогли найти ниточку в этом деле через пять лет. Они выяснили, что после трагедии родители переехали в Королев в Московской области, где попытались начать жизнь заново. Они говорили родным, что с мальчиком все в порядке. Но однажды женщина «прокололась»: когда она возвращалась в Москву, то купила билет на себя, а на ребенка ничего не оформила, тогда ее задержали вместе с сожителем.

На допросе родители малыша заявили, что сын был нежеланный, он мешал им жить.