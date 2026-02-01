Мертвого туриста из Польши нашли в номере отеля в Якутии

Велосипедист из Польши Адам Борейко был найден мертвым в номере гостиницы в Якутии, сообщает Служба спасения Республики Саха.

Тур поляка начался 25 января, и должен был завершиться 18 февраля 2026 года. Мужчина планировал доехать на велосипеде до Оймякона.

Координатор спортсмена в Якутске передавал оперативному дежурному службы спасения сведения о местонахождении велосипедиста по данным, получаемым с трекера.

25 января поляк выехал по маршруту, доехал до с. Тюнгюлю, затем до с. Чурапча. Через Таттинский улус он проехал 31 января. А в 20 часов — до п. Хандыга, как и было запланировано. Остановился спортсмен в гостинице, лег спать, а утром не вышел из номера. В 17:10 его нашли мертвым. На месте трагедии работают следственные органы.

Борейко в интервью ранее говорил, что ставил целью преодолеть жару, высоту и холод. Жару он преодолел летом 2023 года, когда пересек Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко, где температура часто превышала плюс 50 градусов.

В 2024 году был второй этап — высота. Велосипедист проехал Индию с юга на север до Гималаев, преодолев несколько перевалов выше 5 тыс. м. Затем холод. Он хотел проехать от Якутска до Оймякона 914 км. Это самое холодное место на Земле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.