Мертвого таракана нашли в голове подмосковной школьницы
Mash: мертвого таракана нашли в ухе школьницы в Подмосковье
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
Мертвого таракана достали из уха 17-летней девушки в подмосковном Видном. Насекомое пролежало в голове школьницы больше суток, сообщает Mash.
Подросток стала замечать заложенность левого уха и решила обратиться в больницу. Медики осмотрели юную пациентку и нашли в ее ухе мертвого таракана.
В итоге врачи достали насекомое из головы несовершеннолетней, предварительно промыв все физраствором. Для этого медики применили аспиратор.
Пациентка не смогла вспомнить, как таракан оказался в ее голове. Вероятно, насекомое заползло в ухо девушки, застряло в ушной сере и погибло.