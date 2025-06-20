Мертвого таракана нашли в голове подмосковной школьницы

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Mash: мертвого таракана нашли в ухе школьницы в Подмосковье

Мертвого таракана достали из уха 17-летней девушки в подмосковном Видном. Насекомое пролежало в голове школьницы больше суток, сообщает Mash .

Подросток стала замечать заложенность левого уха и решила обратиться в больницу. Медики осмотрели юную пациентку и нашли в ее ухе мертвого таракана.

В итоге врачи достали насекомое из головы несовершеннолетней, предварительно промыв все физраствором. Для этого медики применили аспиратор.

Пациентка не смогла вспомнить, как таракан оказался в ее голове. Вероятно, насекомое заползло в ухо девушки, застряло в ушной сере и погибло.