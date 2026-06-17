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Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону

Тело новорожденного ребенка обнаружили среди мусора около жилого дома в Ростове-на-Дону. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области .

Мертвого младенца обнаружили 16 июня. Тело лежало в мусорном баке возле многоквартирного дома. Следов насильственной смерти на нем не было.

Правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное по факту инцидента. Назначены необходимые экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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