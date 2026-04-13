Мертвого младенца нашли прохожие в парке Тюмени
Фото - © Медиасток.рф
В Тюмени прохожие наткнулись на тело младенца. Трагическая находка была сделана в вечернее время 12 апреля на улице Игримской, сообщает Ural Mash.
Погибшей оказалась девочка. Обнаружили ее в одном из городских парков.
В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением личностей родителей малышки. Поиски продолжаются.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи работают на месте трагедии.
