Мэрия Анапы рассказала о частичном восстановлении подачи электроэнергии

Подача электроэнергии в Анапе, которая была нарушена из-за анормальной нагрузки на сети в регионе после жары, частично восстановлена, сообщает РИА Новости .

В мэрии города уточнили, что люди разошлись, оборудование заменили. Электроэнергию удалось восстановить.

Ранее СМИ Краснодарского края сообщали, что в регионе ограничили подачу электроэнергии из-за аномальной жары. Так, ограничения действуют на 15 городских улицах.

Жители Анапы были недовольны тем, что при температуре +33 градуса в их домах нет электричества. К гражданам вышел представитель «Электросетей Кубани». Он рассказал, что генераторы уже везут в город и подачу электроэнергии скоро возобновят.