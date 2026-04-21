Mercedes влетел в грузовик: экс-мэр Саратова погиб в страшном ДТП

сегодня в 13:54

Бывший мэр Саратова Романов погиб в страшной аварии с грузовиком

77-летний бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в страшном ДТП у села Казачка. Его Mercedes влетел в грузовик, сообщает Baza .

Грузовым автомобилей Volvo управлял 49-летний мужчина. Романов совершил маневр, но не убедился в его безопасности, в результате чего произошло столкновение.

Удар пришелся на сторону пассажирского места, но все равно оказался смертельным для бывшего мэра. Он погиб на месте аварии.

На опубликованных кадрах видно, что грузовик вылетел на обочину. Белый Mercedes Романова сильно смят с правой стороны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.