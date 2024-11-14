Mercedes с женщиной и младенцем «взбесился» в Новой Москве

Mercedes с женщиной за рулем кружил по улице, а затем снес столб в Новой Москве

В Новой Москве на площади Туве Янссон «взбесился» черный Mercedes. Автомобиль нарезал круги, а затем врезался в столб, сообщает Baza .

За рулем была женщина, а в салоне находился ребенок. На опубликованных кадрах видно, как мать выбегает из машины после ДТП и открывает заднюю дверь, где, предположительно, находился младенец. О пострадавших ничего неизвестно.

Очевидцы рассказали, что сначала джип снес столб у пешеходного перехода, потом поехал в сторону, пересек площадь и врезался в другой столб. По словам девушки, в машине заблокировались педаль газа и руль.

Ранее на северо-востоке Москвы электробус врезался в дерево. В результате аварии травмы получили три человека.