Электробус влетел в дерево в Москве, пострадали 5 человек

Пять человек пострадали при наезде электробуса на дерево в Москве

На северо-востоке Москвы электробус врезался в дерево. По предварительной информации, в результате аварии травмы получили 5 человек, сообщает «112» .

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Алтуфьевском шоссе. На месте аварии работают представители московских экстренных служб.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. Детали случившегося устанавливаются.

13 ноября карета скорой помощи также угодила в ДТП в Орехово-Зуеве. В результате аварии на улице Северная пострадали два сотрудника медицинской службы. В обстоятельствах дорожного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Московской области.