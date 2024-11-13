Машина скорой помощи попала в ДТП в Орехово-Зуеве, двое пострадали

ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП со скорой помощью в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве 13 ноября около 16:30 на улице Северная столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, которым управлял 33-летний мужчина, в результате аварии травмы получили двое медработников, сообщает Госавтоинспекция Московской области .

Предварительно установлено, что авария произошла на полосе для встречного движения по вине мужчины, который управлял легковушкой. По пока неустановленной причине он влетел в машину скорой помощи, которая двигалась без пациентов.

Судя по опубликованной в Сети фотографии, обе машины столкнулись лоб в лоб и получили серьезные повреждения передних частей. В результате ДТП пострадали два медработника, их госпитализировали, а о состоянии 33-летнего мужчины ничего не сообщается.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках начатой проверки. Какое-либо решение примут позднее по ее итогам и в рамках действующего закона.