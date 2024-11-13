Машина скорой помощи попала в ДТП в Орехово-Зуеве, двое пострадали
Фото - © Госавтоинспекция Московской области
В Орехово-Зуеве 13 ноября около 16:30 на улице Северная столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, которым управлял 33-летний мужчина, в результате аварии травмы получили двое медработников, сообщает Госавтоинспекция Московской области.
Предварительно установлено, что авария произошла на полосе для встречного движения по вине мужчины, который управлял легковушкой. По пока неустановленной причине он влетел в машину скорой помощи, которая двигалась без пациентов.
Судя по опубликованной в Сети фотографии, обе машины столкнулись лоб в лоб и получили серьезные повреждения передних частей. В результате ДТП пострадали два медработника, их госпитализировали, а о состоянии 33-летнего мужчины ничего не сообщается.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках начатой проверки. Какое-либо решение примут позднее по ее итогам и в рамках действующего закона.