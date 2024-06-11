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Меняйло: в Северной Осетии не выявили разрушений на земле после крушения Су-34

Жертв и разрушений на земле после крушения военного самолета Су-34 нет, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале .

По его словам, крушение борта произошло в горах.

Глава региона напомнил, что на месте авиакатастрофы фото- и видеосъемка запрещена.

Су-34 ВКС РФ разбился во вторник утром при выполнении учебно-тренировочного полета. На борту находились 2 пилота, они погибли.

Предварительная причина трагедии — техническая неисправность.