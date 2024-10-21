Мем из популярного советского мультика признали экстремистским

На основании решения Чердаклинского суда Ульяновской области картинку, на которой печка говорит «надо больше евреев», признали экстремистским материалом в России. Судя по описанию, речь идет о мультфильме «Гуси-лебеди» 1949 года, сообщает «Осторожно, новости» .

Соответствующее решение суд в Ульяновской области вынес 24 мая. Однако изображение с подобным описанием внесли в реестр экстремистских материалов только сейчас.

В суде заявили, что речь идет об изображении с иллюстрацией сцены мультика, где русская печь говорит с девочками, а с двух ее сторон изображены флаги с нацистскими атрибутами.

«<…> вверху и внизу иллюстрации расположено высказывание, выполненное белым цветом „Надо больше евреев“», — приводится судом описание изображения.

Судя по всему, речь идет о детском мультфильме «Гуси-лебеди», снятом по мотивам русской народной сказки. По сюжету печка, речка, яблонька и другие помогали главной героине Маше отыскать ее брата Ваню, которого похитили гуси-лебеди, помощники Бабы Яги.