Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен

сегодня в 15:12

Временный административный центр Запорожской области Мелитополь полностью обесточен. Весь город остался без электричества, сообщает ТАСС .

Света нет в многоквартирных и частных домах во всех районах. Также парализована работа многих учреждений из-за отсутствия электричества.

В том числе не работают светофоры на дорогах. Причина обесточивания не сообщается.

Ранее около 70 тыс. абонентов в Мелитополе остались без света из-за взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Также были зафиксированы сбои в водоснабжении.

