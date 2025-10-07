Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен
Фото - © Медиасток.рф
Временный административный центр Запорожской области Мелитополь полностью обесточен. Весь город остался без электричества, сообщает ТАСС.
Света нет в многоквартирных и частных домах во всех районах. Также парализована работа многих учреждений из-за отсутствия электричества.
В том числе не работают светофоры на дорогах. Причина обесточивания не сообщается.
Ранее около 70 тыс. абонентов в Мелитополе остались без света из-за взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Также были зафиксированы сбои в водоснабжении.
