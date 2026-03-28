Mehr: технический вуз в Иране подвергся атаке с воздуха

Научно-технический университет Ирана подвергся атаке с воздуха, сообщает RT со ссылкой на агентство Mehr.

Отмечается, что вуз был атакован израильскими и американскими силами.

Университет находится в центре Тегерана и является ведущим техническим вузом исламской республики.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

